Čabraja komentirao pobjedu protiv Dinama i otkrio što je igračima rekao na poluvremenu

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Trener Vukovara se osvrnuo na 'lavovsku' pobjedu protiv Dinama.

U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Nakon utakmice, izjavu je dao trener Vukovara – Silvijo Čabraja:

“Držimo priključak, imamo isti broj bodova kao Osijek. Mogu biti zadovoljan, nisam gledao statistiku, ali mislim da smo imali više udaraca od Dinama. Limitirali smo ih u svemu i nismo im dozvolili ni jednu pravu priliku.”

Otkrio je što je poručio igračima na predahu:

“Dogovorili smo se da pritisnemo Dinamo, da stanemo visoko dokle možemo, dok se Dinamo ne pobuni. Stisnuli smo ih, nismo im dozvolili izlazak.”