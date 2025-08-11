Dinamo i Juventus htjeli talenta iz BiH, on odabrao Hajduk?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo, Juventus, Feyenoord i Basel pokazali su interes za talentiranog stopera Edvina Pašagića.

Talijanski su mediji već u ožujku hvalili Pašagića i pisali da je Stara dama spremna krenuti po njega, dok su Šveđani kao glavnog kandidata navodili Dinamo.

Ipak, Germanijak sada doznaje da je igrač Malmoa odabrao Hajduk.

Pašagić je središnji branič bosanskog podrijetla i kadetski reprezentativac BiH, a krajem lipnja proslavio je 16. rođendan. Iako je vrlo mlad, prošle je sezone s nepunih 15 godina bio standardni starter U17 momčadi Malmoa.