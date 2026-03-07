Dybala operiran u Rimu, poznato koliko će izbivati s terena

Podijeli :

xDomenicoxCippitelli IPAxSportx via Guliver

Roma, četvrtoplasirani klub talijanske lige, bit će mjesec i pol dana bez svog argentinskog napadača Paula Dybale koji je ozlijedio koljeno.

Prema pisanju Gazzette dello Sport i Sky Sporta, Dybala je u petak operiran u Rimu nakon što je zadobio potpunu uzdužnu rupturu lateralnog meniskusa.

Osvajač naslova svjetskog prvaka s Argentinom 2022. morao je prekinuti trening u četvrtak zbog, kako se prvo mislilo, umora mišića. Procjenjuje se da će mu oporavak trajati 45 dana, zbog čega će propustiti sedam utakmica Serie A i utakmicu osmine finala Europa lige protiv Bologne.

Dybala je zabio samo dva gola u Serie A ove sezone u 17 nastupa.

Roma, četvrta na tablici sa 16 bodova zaostatka za vodećim Interom, ali samo dva boda iza Napolija (trećeplasiranog), igra protiv Genoe u nedjelju u 28. kolu.