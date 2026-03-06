Napoli slavio protiv Torina: Vlašiću cijeli susret, Kulenović zaigrao u drugom dijelu

Podijeli :

Faustino Anjorin-Miguel Gutierrez PUBLICATIONxNOTxINxITA via Guliver Image

Napoli je na svom stadionu Diego Armando Maradona svladao Torino s 2:1 u prvoj utakmici 28. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Napulju.

Napoliju je prednost već u 7. minuti donio brazilski napadač Alisson Santos. Domaća momčad je udvostručila vodstvo golom Elifa Elmasa u 68. minuti. Torino je u 87. minuti smanjio zaostatak preko Cesarea Casadeija, ali prekasno je bilo za preokret.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti.

Napoli je 17. pobjedom došao do 56 bodova, na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje. Vodeći Inter ima 67 bodova.

Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.