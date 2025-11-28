Baturini pola sata u novom slavlju Coma

Podijeli :

xGonzalesxPhoto StefanoxNicolix via Guliver

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igrao je od 59. minute za Como u domaćoj 2-0 pobjedi protiv Sassuola u susretu 13. kola talijanske nogometne lige.

Strijelci za Como bili su Douvikas (14) i Moreno (53).

Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma, dok Ivan Smolčić nije konkurirao za nastup zbog žutih kartona.

Como je sada šesti na ljestvici s 24 boda, dok je Sassuolo deveti sa 17.

Na vrhu je Roma s 27 bodova, dva manje imaju Milan i Napoli.