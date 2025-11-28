Suigrač fasciniran Modrićem: ‘Nakon prvog treninga sve je bilo jasno’

Fikayo Tomori (27) gotovo je pet godina član Milana. U klub je stigao u siječnju 2021. iz Chelseaja, najprije kao posuđeni igrač, a potom je i otkupljen za ukupno 36 milijuna eura.
Otad je za Milan skupio 189 nastupa, osvojio jedan naslov i etablirao se kao standardni stoper. Ovog ljeta u svlačionici mu se pridružio i Luka Modrić, a Tomori je u podcastu Filthy Fellas naglasio koliko ga oduševljava igrati uz hrvatsku legendu.
“On je apsolutno među moja tri najdraža suigrača otkako sam u Milanu”, rekao je Tomori, a onda opisao kako je izgledao Modrićev dolazak u momčad:
“Kada je došao, nitko nije znao što očekivati, ali nakon prvog treninga bilo je jasno. Netko ga je zatim u svlačionici pitao je li ikada izgubio loptu. Odgovor je, očito, bio ‘ne’. Modrić je nevjerojatan, pa govorimo o osvajaču Zlatne lopte.”
Modrić je u rujnu proslavio 40. rođendan, no prema njegovim nastupima u dresu Milana to se uopće ne primjećuje. Ove sezone započeo je svih 12 ligaških utakmica, a samo je dvaput izašao prije kraja susreta. S njim u sastavu Milan drži priključak na vrhu i zaostaje samo dva boda za vodećom Romom.
