Sergio Ramos se vrlo brzo vraća u europski nogomet?

Podijeli :

xJosexLuisxMelgarejox via Guliver

Kako prenosi Mohamed Toubache, iskusni 39-godišnji stoper je na pragu povratka u europski nogomet.

Za Sergia Ramosa je zainteresirana francuska Nice.

Klub je trenutno u jako lošem stanju. Izgubili su šest uzastopnih utakmica u prvenstvu te se nalaze na 13. mjestu dok su u Europskoj ligi posljednji bez osvojenog boda.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: OGC Nice want to sign Sergio Ramos this January. 🇫🇷 (Source: Mohamed Toubache) pic.twitter.com/KCxOf27YoD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2025

Dobar prijatelj Luke Modrića želi nastaviti svoj nogometni put nakon avanture u Meksiku gdje nastupa za Monterrey, a Francuzi ga vide kao rješenje problema.