Sedam komada poljskog prvaka, zabio stoper koji bi sada jako dobro došao Hajduku

ERNEST KOLODZIEJ NEWSPIX.PL via Guliver Images

Lech Poznanj polako se već može pripremati za treće pretkolo Lige prvaka nakon što je s čak 7:1 deklasirao islandski Breidablik.

Poslije pola sata igre bilo je 1:1 nakon ranog pogotka Lecha preko Antonija Milića, bivšeg igrača Hajduka i potom izjednačenja Gunnlaugssona u 28., a onda se Breidablik počeo raspadati nakon isključenja Margeirssona u 32. minuti.

Kad smo kod Milića, koji potječe iz Kaštela pored Splita, upravo bi on sada jako dobro došao Hajduku s obzirom na to da igra na poziciji stopera na kojoj su Bijeli trenutno najtanji. No, njemu očito još nije ‘vrime’ za povratak kući.

Da se vratimo utakmici. Već do odlaska na predah Lech je ukrcao Breidabliku četiri gola. Poentirao je Ishak iz dva kaznena udarca (37., 45.+3) te po jednom Pereira (42.) i Bengtsson (45.+6).

Na odmoru je trener Lecha odmah napravio nekoliko zamjena pa je tako i Milića odlučio poštedjeti ostatka utakmice.

S igračem više poljski je prvak još malo podebljao prednost golovima Jagiella (77.) i opet Ishaka u 85. minuti, ponovno iz penala.

Još jedan bivši igrač Hajduka ove se večeri upisao u strijelce. Riječ je o Bleartu Tolaju koji je zabio dva gola u pobjedi kosovskog Ballkanija nad malteškom Florianom u drugom pretkolu Konferencijske lige (4:2).