Napokon se oglasio Fenerbahče: Evo što kažu o Livakoviću u Dinamu

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Budućnost hrvatskoga reprezentativnog vratara Dominika Livakovića u Fenerbahçeu i dalje je jedna od glavnih tema turskih i hrvatskih medija. Nakon brojnih nagađanja o potencijalnim ponudama i iznosima odštete, službenom se izjavom oglasio turski velikan.

Posljednjih se dana 31-godišnjega golmana intenzivno povezivalo s povratkom u zagrebački Dinamo te s prelaskom u grčki Olympiakos. U medijskim se napisima tvrdilo kako je grčki klub ponudio šest milijuna eura, dok je Fenerbahçe navodno odbio ponudu Dinama u iznosu od tri milijuna eura uz dodatni milijun eura kroz bonuse.

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S ciljem zaustavljanja daljnjih medijskih špekulacija, turski se klub oglasio službenim priopćenjem na svojim mrežnim stranicama:

“Informacije o transferu Dominika Livakovića koje su se pojavile u javnosti nisu točne. Unatoč tvrdnjama, nismo dobili službene ponude Dinama iz Zagreba i Olympiacosa u iznosima koji se spominju u vijestima.”

Unatoč demantiju turskoga kluba glede navedenih brojki, odlazak prvog vratara Vatrenih iz Istanbula i dalje se čini kao iznimno izgledan rasplet ljetnoga prijelaznog roka. Prema navodima turskih medija, hrvatski vratar više nije u primarnim planovima kluba, a ni sam igrač ne krije želju za promjenom sredine.

Njegov transfer stoga ostaje samo pitanje vremena, no za konačan rasplet bit će potrebna ponuda koja će financijski u potpunosti zadovoljiti čelnike Fenerbahçea.