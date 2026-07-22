Bračun za SK nakon Thuna: ‘Nisam imao osjećaj da kontroliramo utakmicu, ali u uzvratu ne brinem’

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Dinamo se iz Švicarske vraća s aktivnih 1:1, no put do remija protiv Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka bio je sve samo ne jednostavan. Pospani ulazak u utakmicu i rano vodstvo domaćina preko Brightona Labeaua u 20. minuti stavili su Modre na teške muke, a spas je donio Miha Zajc kasnim golom u 86. minuti.

Mučenje na umjetnoj travi u Thunu i slaba učinkovitost u napadu zamalo su nanijeli Dinamu poraz, no gol u završnici jamči pozitivnu atmosferu pred uzvrat na Maksimiru za tjedan dana.

Za Sport Klub sve je prelomio i analizirao Milivoj Bračun, legenda ‘modrih’ i član nezaboravne šampionske generacije iz 1982. godine.

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Gospodine Bračun kako ste vidjeli ovu prvu utakmicu nakon duge pauze i možemo li reći da je ovih 1:1 dobar rezultat uoči uzvrata?

“Da, da, možemo reći da je to dobar rezultat. Smatram da je Dinamo bio dosta slabiji u prvom poluvremenu, a razlog tome vjerojatno leži u adaptaciji na umjetnu travu. Međutim, u drugom poluvremenu Dinamo je izgledao upravo onako kako i treba izgledati. Dečki su bili puno agresivniji, preuzeli su potpunu kontrolu nad igrom i to je bilo to za prvu utakmicu.”

Što možemo očekivati od ove momčadi u nastavku i koliko tu još ima rezervi?

“Naravno da je još prerano jer je to bila prva utakmica i treba vremena. Ipak, Dinamo je zadržao cijeli kostur momčadi. Mora se pokazati malo više automatizma u igri, a neke se stvari u tom procesu jednostavno moraju ubrzati. Bez daljnjega, Dinamo je taktički, tehnički i trkački ostavio bolji dojam. Moramo uzeti u obzir da je Thun ekipa koja je prodala četiri ili pet igrača te nemaju tu razinu kvalitete koju ima Dinamo. Isto tako, nemaju ni europsko iskustvo kakvo ima Dinamo, koji već godinama igra i Ligu prvaka, tako da uopće ne brinem za drugu utakmicu. Ali taj uzvrat mora biti tek pravi zamašnjak za sve ono što Dinamu tek predstoji.”

Kakav Dinamo očekujete u uzvratu na Maksimiru?

“Očekujem puno agresivniji Dinamo s većom dominacijom u posjedu lopte, primjer nam u tome treba biti Španjolska. Trebamo više raditi na posjedu nakon izgubljene lopte te puno brže reagirati na osvajanje lopte. Ono što me malo zabrinulo u prvoj utakmici jest to što nismo imali pravu kontrolu. Nismo imali dominaciju kroz posjed lopte, nego smo išli u nizak blok, a u niskom bloku uvijek lako možeš nastradati i primiti pogodak. Tako smo, uostalom, i primili gol – iz pogreške u uspostavljanju obrambene formacije.”

Sve se više piše i komentira kako su izbornikovi pozivi za reprezentaciju ipak trebali obuhvatiti igrače poput Mišića, Belje ili Stojkovića kako bi dobili reprezentativni status?

“Ispada da je za njih bolje da su se malo odmorili i u miru pripremili za ovu sezonu, koja je izuzetno važna zbog nastupa u Ligi prvaka. Nisu bili na SP, ali je ispalo najbolje što je moglo jer su prošli kompletne pripreme i od prvog su kola u potpunosti na raspolaganju i treneru i klubu. To je u ovom trenutku najbolja moguća kombinacija što se tiče Dinama i mislim da je to jako dobra odluka.”

Kakva su vaša očekivanja od nastavka sezone i utrke za naslov prvaka u HNL-u?

“Za kup natjecanje je uvijek teško prognozirati jer doslovno možeš imati jedan loš dan i ispasti. No, što se tiče prvenstva, jednostavno mislim da će Dinamo ponovno biti prvak s 10 do 15 bodova prednosti.”