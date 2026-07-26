Dinamu u uzvratu protiv Thuna sudi Bugarin koji je ušao u povijest HNL-a

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Dinamo je doznao tko će im dijeliti pravdu u uzvratu protiv Švicaraca.

Radoslav Gidženov (35), bugarski je sudac koji će u utorak od 20 sati voditi utakmicu Dinama i Thuna, uzvrat drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka.

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Gidženov je prvi strani sudac koji je sudio jednu utakmicu HNL-a. Kad se HNS otvorio prema stranim sucima baš je Gidženov bio taj koji je probio led. U osmom kolu HNL-a, u sezoni 2022./23, bio je glavni sudac dvoboja Varaždina – Gorica (2:1). I, prema izvještaju Sudačke komisije u tom je susretu oštetio Goričane:

“5. minuta: Neispravna procjena suca utakmice u interpretaciji Pravila XIV – Kazneni udarac. Incident u kojem branič Varaždina unutar vlastita kaznena prostora “povlači za ruku suparnika” smjernicama PNI-e smatra se prekršajem disciplinski kažnjivom opomenom. Uzimajući u razmatranje da branič kontinuirano, nedozvoljeno povlači suparnika, KNS HNS-a očekuje obaveznu intervenciju VAR suca slijedom jasnog i očitog propusta interpretacije suca utakmice”, pisalo je u izvještaju Sudačke komisije s te utakmice.

Pomoćni suci bili su tada Georgij Minev, koji će to biti i u Maksimiru te Georgij Stambolžijev (sad će drugi pomoćnik biti Petar Mitrev). U toj je utakmici VAR sudac bio Ivan Bebek. Sada će u Maksimiru u VAR sobi biti Bugarin Dragomir Draganov.