Kotarski traži novi klub nakon samo jedne sezone?

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Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski mogao bi napustiti Copenhagen nakon samo jedne sezone provedene u Danskoj.

Prema pisanju danskog portala Bold, Kotarski je izrazio jasnu želju za odlaskom i zatražio transfer, nastavivši tako inzistirati na napuštanju klub koji je prvi put pokušao realizirati još krajem prošle sezone.

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Čini se kako uprava danskog velikana nema ništa protiv njegovog odlaska. Iako su ga prošlog ljeta doveli iz grčkog PAOK-a u transferu vrijednom pet milijuna eura, u Copenhagenu su svjesni da na tržištu više ne mogu vratiti uloženi novac. Ipak, spremni su prihvatiti financijski minus te traže opciju koja će im prouzročiti najmanju moguću štetu.

Kao potencijalna nova destinacija za hrvatskog vratara spominje se Olympiacos, koji traži zamjenu za Tzolaka pred njegov odlazak u engleski Hull City. Ipak, konkretna ponuda iz Pireja još uvijek nije stigla, a dodatna je prepreka što Grci na svojoj listi želja visoko drže i drugog hrvatskog reprezentativca, Dominika Livakovića.

Kotarski je proteklog vikenda odradio svih 90 minuta na otvaranju novog danskog prvenstva, no sve upućuje na to da mu to bila jedna od posljednjih utakmica u dresu Copenhagena.