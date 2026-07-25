VIDEO / Tri prekida, tri gola: Thun u izmiješanom sastavu slavio uoči dolaska na Maksimir

Luzern je poveo već u drugoj minuti preko Stefana Kneževića, no gosti su se brzo vratili. Samo šest minuta kasnije Nico Maier spektakularnim je udarcem iz voleja zabio za izjednačenje.

Preokret Thuna stigao je u 51. minuti. Nakon prekida i velike gužve u kaznenom prostoru u strijelce se upisao Marc Gutbub i pogodio za 2:1.

Konačan rezultat postavio je Nicolas Bürgy u 84. minuti. Nakon ubačaja iz slobodnog udarca lopta je ponovno završila u mreži Luzerna, čime je Thun potvrdio pobjedu.

Švicarci su tako poslali jasnu poruku Dinamu – najveća opasnost mogla bi im prijetiti upravo iz prekida. Prvi pogodak stigao je nakon auta, a druga dva nakon slobodnih udaraca, što će momčad Marija Kovačevića sigurno morati posebno analizirati.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna igra se u utorak, 28. srpnja, na Maksimiru od 20 sati. Nakon 1:1 iz prvog susreta, Modri će tražiti pobjedu za prolazak u sljedeću rundu natjecanja.