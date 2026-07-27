Dok Dinamo čeka Livakovića, razmišljaju i o drugim opcijama: Vratit će bivšeg igrača?

Dinamo još nije riješio golmansko pitanje za novu sezonu.
U Maksimiru se i dalje nadaju povratku Dominika Livakovića. Ivan Filipović je odradio gostovanje u Thunu, Ivan Nevistić i Danijel Zagorac su pričuvne opcije.
Livaković je navodno odbio ponude Olympiacosa i Club Bruggea, a želja mu je Dinamo. No, kako piše 24sata, u Maksimiru su pak počeli razmišljati o novim opcijama. Jedna od njih je Oliver Zelenika dugogodišnji golman Varaždina i Dinamovo dijete. Podsjetimo, trener Varaždina Nikola Šafarić je u intervjuu poručio da je Zelenika i zatražio transfer, ali da ponudu nema.
Jedna od opcija o kojoj se koliko-toliko razmišlja je i Dinko Horkaš, golman Las Palmasa. Horkaš se posljednje dvije godine sjajno razvija u španjolskoj Segundi, tamo je jedan od najboljih golmana lige, a za njega je zainteresiran i Celtic.
Capellas navodno preko svojih veza cilja jednog mladog Španjolca, no njjegovo ime još nije poznato.
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