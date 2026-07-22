SKener: Dinamo je izgledao kao Vitezov Antuntun, a razloga je podosta

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Damir Krajac/CROPIX via Guliver

I za kraj sam ostavio - Luku Stojkovića. Zbog nepotrebnog incidenta u Genku zaslužio je, slikovito rečeno, "deset preko koljena". Jer s njim na terenu švicarski prvak bio bi samo običan Antun – Thun.

Zaokupljen Svjetskim prvenstvom, Dinamo sam pratio tek sporadično. I ne zato što me nije zanimalo, nego zato što sam bio uvjeren da je Zvonimir Boban potpuno svjestan gdje se klub danas nalazi. U dvije godine stabilizirao je sportski sektor, osvojio uvjerljivo dvostruku krunu i vratio osjećaj reda u Maksimir. No, blagajna je i dalje pretanka za europske ambicije, a ždrijeb je donio suparnika punog nepoznanica.

Na umjetnoj travi podno švicarskih Alpa Dinamo je veći dio utakmice izgledao poput Antuntuna iz Vitezove pjesme. Dinamo, pak, nije uspio nametnuti vlastitu logiku igre, iako je kvaliteta bila na njegovoj strani. Zato je na trenutke izgledalo kao da “jaja šije koncem, a mrak grabi loncem”. Sve je bilo izvrnuto. Ako izuzmemo europske poraze od Lillea, Celte, Betisa i Midtjyllanda, bila je to jedna od najslabijih europskih predstava Dinama u eri Marija Kovačevića.

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Razloga je više.

Prvi je vratar. Filipović je još jednom pokazao koliko se isplati “opljačkati banku” za Dominika Livakovića. Najbolji hrvatski vratar posljednjeg desetljeća očito se najbolje osjeća upravo na adresi Maksimirska 128. Mir koji daje posljednjoj liniji obrane ne može se izmjeriti statistikom. Dva stožerna braniča djelovala su kao da su se upoznala dan prije utakmice. Domínguezu su misli možda već odlutale prema Laziju i milijunima koji ga čekaju, dok se McKenna tek vratio iz američke turneje. Za njega dugoročno nema razloga za zabrinutost, ali ove večeri nije izgledao kao čovjek koji će voditi obranu. Bekovi su ostali ispod razine europske utakmice. Mišić i Zajc nisu uspjeli uspostaviti kontrolu nad ritmom ni primiriti loptu kada je bilo najpotrebnije. Valinčić i Vidović pokazali su volju, ali nisu igrači koji sami rješavaju ovakve utakmice.

Beljo? Napadač bez kvalitetne lopte izgleda kao čovjek bez kisika. Odsječen od igre, nije mogao napraviti gotovo ništa. Prvi čin u Thunu izgledao je kao da je Dinamo pojeo pljesniv sir – bez energije, bez ideje i bez pravog okusa. A onda je uslijedio nastavak.

Svjesni što im ovaj dvomeč znači, Modri su postali organiziraniji, agresivniji i odlučniji. Počeli su igrati nogomet kakav se od njih očekuje. Lopta je išla brže, pritisak je bio veći, prilike su se počele nizati. I neizbježno smo se prisjetili Silvija Marića i 1997. godine. Nakon poraza 1:0 od Partizana u Beogradu rekao je legendarnu rečenicu:

“Ne tresite se, dat ćemo im pet komada.”

Pet pogodaka nije potrebno. Dovoljan je jedan ili dva.

Nitko me neće uvjeriti da Thun nema kvalitetniju momčad od Dinama. Ali kvaliteta na papiru ne znači ništa ako je ne pokažeš na terenu. Zato Mario Kovačević za šest dana mora izvesti potpuno drukčiji Dinamo – koncentriran, fizički spreman, hrabar i uvjeren u vlastitu vrijednost. Jer ždrijeb je i dalje otvorio vrata europskom iskoraku. Upravo zato je uzvrat 28. srpnja postao utakmica sezone. Takvo je prokletstvo ljetnih kvalifikacija – cijela godina može stati u devedeset minuta.

Zvonimir Boban ovih dana sigurno ne spava mirno. Tržište je neumoljivo. Postoje ponuda i potražnja, a svaki pogrešan potez može skupo stajati. Istodobno gradi novu Dinamovu školu, projekt koji će se mjeriti godinama, ali svjestan je da europski rezultat određuje koliko će prostora imati za daljnju izgradnju momčadi. Golman, ne bi bilo loše imati još jednu šesticu i osmicu i apsolutno još jednog napadača.

I za kraj sam ostavio – Luku Stojkovića. Zbog nepotrebnog incidenta u Genku zaslužio je, slikovito rečeno, “deset preko koljena”. Jer s njim na terenu švicarski prvak bio bi samo običan Antun – Thun. No, u tome i jest čar nogometa ali i prokletstvo ljetnih kvalifikacija. U samo devedeset minuta stanu mjeseci planiranja, milijuni eura, nečiji transferi, nečiji snovi i cijela jedna sezona.