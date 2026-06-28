Scaloni o Messijevom golu: ‘Lijepo je kad se sve završi kako treba’

Lijepo je kada sve završi kako treba, kazao je izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni nakon što je u utakmici protiv Jordana dao priliku igračima koji nisu puno igrali na Svjetskom prvenstvu.

Argentina je pobijedila Jordan 3:1 u posljednjem kolu skupine J Svjetskog prvenstva.

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“Željeli smo da dečki koji nisu puno igrali dobiju priliku. To nam je jako važno”, rekao je Scaloni.

Argentina je završila na prvom mjestu u skupini s maksimalnih devet bodova i igrat će protiv Zelenortskih Otoka u osmini finala 4. srpnja. Argentinski stručnjak komentirao je i ulogu Exequiela Palaciosa, koji je igrao na neobičnoj poziciji.

“Ekipa je danas trebala Palaciosa na beku. Željeli smo odmoriti zadržati Nahuela Molinu, a Palacios nam je puno pomogao. Nije bilo problema s tim”, rekao je Scaloni. Scaloni je posebno izrazio zadovoljstvo Lo Celsom, koji se upisao u strijelce.

“Posebno sam sretan zbog Giovannija Lo Celsa, koji nije mogao igrati na prethodnom Svjetskom prvenstvu. Sretan sam i zbog Leovog gola, lijepo je kada sve završi kako treba“, rekao je argentinski izbornik.