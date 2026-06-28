Scaloni o Messijevom golu: ‘Lijepo je kad se sve završi kako treba’

Lijepo je kada sve završi kako treba, kazao je izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni nakon što je u utakmici protiv Jordana dao priliku igračima koji nisu puno igrali na Svjetskom prvenstvu.
Argentina je pobijedila Jordan 3:1 u posljednjem kolu skupine J Svjetskog prvenstva.
“Željeli smo da dečki koji nisu puno igrali dobiju priliku. To nam je jako važno”, rekao je Scaloni.
Argentina je završila na prvom mjestu u skupini s maksimalnih devet bodova i igrat će protiv Zelenortskih Otoka u osmini finala 4. srpnja. Argentinski stručnjak komentirao je i ulogu Exequiela Palaciosa, koji je igrao na neobičnoj poziciji.
“Ekipa je danas trebala Palaciosa na beku. Željeli smo odmoriti zadržati Nahuela Molinu, a Palacios nam je puno pomogao. Nije bilo problema s tim”, rekao je Scaloni. Scaloni je posebno izrazio zadovoljstvo Lo Celsom, koji se upisao u strijelce.
“Posebno sam sretan zbog Giovannija Lo Celsa, koji nije mogao igrati na prethodnom Svjetskom prvenstvu. Sretan sam i zbog Leovog gola, lijepo je kada sve završi kako treba“, rekao je argentinski izbornik.
Jordan je profitirao zbog iskustva s prvog Svjetskog prvenstva unatoč tome što su turnir ispali u grupnoj fazi nakon tri poraza, rekao je izbornik Jamal Sellami nakon poraza od Argentine 3:1 u Dallasu u subotu.
“Jordan je zabijao u svakoj utakmici i bio je konkurentan, ali pogreške zbog neiskustva koštale su bodova i bit će to glavna stvar koju će ponijeti s njihovog debija na globalnoj sceni”, rekao je Sellami na konferenciji za novinare nakon poraza od aktualnih svjetskih prvaka.
“Najvažnija stvar koju možemo ponijeti jest da su igrači iz prve ruke iskusili ono što su trenirali svih ovih godina. Bit će bolji zbog toga.Govorio sam svojim igračima da se razvijaju i poboljšavaju svoju kondiciju jer će se suočiti s vrhunskim momčadima, što zahtijeva višu razinu kondicije. Radili smo na poboljšanju njihovih vještina i sada će biti puno bolje opremljeni za suočavanje s takvim natjecanjima u budućnosti.Argentina je jedna od najjačih momčadi i ima izvrsne igrače. Bili smo jedina momčad koja je protiv njih zabila gol u grupnoj fazi.“
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