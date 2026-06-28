Messi zabio i postavio novi rekord u pobjedi Argentine

Nogometaši Argentine rutinski su obavili posao u skupini J Svjetskog prvenstva do kraja, u utakmici trećeg kola pobijedili su u Dallasu Jordan s 3-1 (2-0), a novi je pogodak postigao Lionel Messi.

U 19. minuti aktualni su svjetski prvaci poveli golom Giovanija Lo Celsa iz slobodnog udarca. U 31. je Argentina povećala na 2-0 pogotkom Lautara Martineza iz jedanaesterca, dok je Jordan smanjio nakon gola Muse Al Tamarija u 55. minuti. Sve je zaključeno u 80. kada je jordansku mrežu naciljao Messi.

Argentinski izbornik Scaloni je odlučio veliku većinu svojih igrača udarne momčadi odmarati u ovom susretu. Neki nisu uopće ušli u igru, a Lionel Messi je primjerice ušao u 60. minuti.

Bez obzira na to Argentina je dominirala od samog početka, a Jordan se grčevito branio te je pokušao što duže ostati netaknute mreže. Već u sedmoj minuti Argentina je zabila, strijelac je bio Lo Celso, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Isti igrač je u 19. minuti ipak bio strijelac prvog pogotka na susretu. Lijepo je izveo slobodan udarac i doveo aktualne svjetske prvake u vodstvo. Potom je Lautaro Martinez u 28. minuti naciljao okvir vrata, dok je isti igrač u 31. namjestio loptu na bijelu točku te je povećao na 2-0.

Do kraja prvog dijela složili su Argentinci još jednu dobru šansu, ali je Otamendi pucao pored vrata.

Odmah na startu drugog dijela novi je pogodak dao Lo Celso, ali kao i u prvom dijelu pogodak je poništen, ponovno zbog zaleđa. U 55. minuti po prvi puta na aktualnom prvenstvu kapitulirala je argentinska obrana i primila prvi pogodak. Na drugoj vratnici loptu je dočekao Al Tamari te je postigao pogodak za smanjenje na 1-2.

U 60. minuti u igru je ušao Messi koji je dvadeset minuta kasnije postigao pogodak za 3-1. Messi je sa šest pogodaka prvi strijelac ovog prvenstva, a povećao je prednost i na vječnoj ljestvici strijelaca na svjetskim prvenstvima. Bio mu je ovo 18. pogodak. Messi je postao prvi nogometaš u povijesti koji je zabio pogodak ili više na sedam utakmica u nizu na SP-ima.