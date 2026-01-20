Sanchez: Za mene je najvažnija tablica nakon posljednjeg kola

Podijeli :

Uroš Skaza

U zaostaloj utakmici 17. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Puli svladala Istru 1961 2:1.

Susret je 14. prosinca prekinut nakon 15 minuta igre pri rezultatu 1:1 zbog guste magle, a u utorak je nastavljen upravo od tog trenutka. Prije 37 dana domaći su poveli golom Salima Faga Lawala (5), a poravnao je Luka Menalo (9). U nastavku strijelci su bili daleko slabije raspoloženi, a tri boda Rijeci osigurao je Dantas (75-11m) iz kaznenog udarca.

POVEZANO Trener Istre nezadovoljan suđenjem: ‘Možda se netko boji toga što se Istra bori za vrh’

Nakon utakmice razmišljanja je podijelio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Težak derbi. Za nas to nije bila samo utakmica, nego vrlo važan derbi. Osjećamo da su ovakve utakmice iznimno važne za naše navijače i nastojimo dati svoj maksimum. Tijekom cijele utakmice bili smo na visokoj razini.

Jako sam zadovoljan igrom igrača. Pokazali su vrlo dobar natjecateljski duh. Jako sam sretan zbog igrača, zbog pobjede, jer nam ona daje puno samopouzdanja za nastavak rada i za smanjivanje zaostatka za onima koji su ispred nas”, rekao je trener Rijeke.

S ovom pobjedom Rijeka je skočila na treće mjesto.

“Za mene je najvažnija tablica nakon posljednjeg kola. To nam je cilj. Ako budemo osvajali tri boda svakog vikenda, smanjivat ćemo zaostatak za momčadima ispred nas. Idemo dalje, prema sljedećoj utakmici.”