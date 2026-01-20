Trener Istre nezadovoljan suđenjem: ‘Možda se netko boji toga što se Istra bori za vrh’

U zaostaloj utakmici 17. kola SuperSport HNL-a Rijeka je u Puli pobijedila Istru 1961 s 2:1.
Utakmica je 14. prosinca prekinuta nakon 15 minuta zbog guste magle pri rezultatu 1:1, a nastavak je odigran u utorak. Istra je tada povela golom Salima Faga Lawala, dok je izjednačio Luka Menalo.
Odluka je pala danas u 75. minuti kada je Tiago Dantas realizirao kazneni udarac i donio Rijeci tri boda.
Jedanaesterac, kojeg je izborio Tornike Morchiladze nakon prekršaja Advana Kadušića, izazvao je nezadovoljstvo trenera Istre Oriola Riere, koji je nakon susreta kritizirao suca Antu Čulinu i VAR sobu.
“Utakmica je morala završiti neriješeno. Mislim da su odluke suca i VAR suca promijenile utakmicu. Rekao sam igračima da je za Istru sjajno što se bori za vrh. Možda se netko boji toga. Penal je došao nakon igranja rukom, VAR se nije javio.
Stalno vidim da se na utakmicama Dinama, Rijeke i Hajduka VAR javlja, ali danas nije. Nemam što zamjeriti igračima”, rekao je Riera nakon susreta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!