Samo je šest branitelja naslova uspjelo imati ovako lošu sezonu kao Liverpool

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Liverpool je u subotu poslijepodne izgubio s 2:1 na gostovanju kod Brightona te je tako upisao svoj već deseti poraz sezone u Premier ligi.

To možda i ne bi bio toliki šok da ne Redsi lani nisu toliko uvjerljivo osvojili naslov u elitnom rangu engleskog nogometa. Međutim, kada je riječ o branitelju naslova, onda se sigurno ne očekuje 10 poraza nakon 31 kola u Premier ligi.

Tako loš učinak od aktualnog prvaka nije viđen još od sezone 2017./2018. kada je Chelsea 10 puta s terena otišao pognute glave. Osim njih to je pošlo za rukom još Leicesteru, Chelseaju još jednom, Manchester Unitedu, Blackburnu te Leeds Unitedu.

Uvjerljivo najviše poraza upisao je Leicester koji je nakon bajkovite sezone 2015./2016. u sljedećoj godini upisao čak 18 poraza.