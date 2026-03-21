VIDEO / Problemi za Liverpool i Francusku: Ozlijedio se Ekitike, propušta Svjetsko prvenstvo?

U prvoj subotnjoj utakmici 31. kola Premier lige Brighton je na svom Amex stadionu ugostio Liverpool. Redsi su došli u Brighton nakon važne pobjede u osmini finala Lige prvaka nad Galatasarayjem, ali su već nakon sedam minuta u Brightonu doživjeli hladan tuš. Tada se njihov skupocjeni napadač sudario s Jamesom Milnerom te je pritom i iskrenuo gležanj. Francuski napadač potom je morao napustiti teren, a to je učinio sa suzama na licu. Ekitike je trebao igrati u ožujku i travnju za Francusku u prijateljskim utakmicama, a trebao je biti i jedna od glavnih napadačkih opcija na Svjetskom prvenstvu. Ako se ozljeda pokaže kao teška, Ekitike bi mogao propustiti svjetsku smotru u lipnju i srpnju.