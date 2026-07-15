Belgijski reprezentativac nakon SP-a potpisao za klub iz Premier lige

Nogomet 15. srp 202612:48 0 komentara
xTomasxSiskx via Guliver Image

Iskusni desni branič belgijske nogometne reprezentacije, 34-godišnji Thomas Meunier napustio je redove francuskog Lillea te je potpisao dvogodišnji ugovor s engleskim prvoligašem Sunderlandom.

Meunier, koji je upisao 83 nastupa za Belgiju, osim igranja u francuskoj ligi ima i iskustvo nastupanja u belgijskoj, njemačkoj i turskoj ligi, raduje se novom izazovu u karijeri.

Premier liga je jedna od najkompetitivnijih i najuzbudljivijih liga na svijetu i igranje u njoj je izazov kojem se veselim”, rekao je Meunier koji će Sunderlandu donijeti vrijedno iskustvo i kvalitete lidera na terenu.

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