Gabonska Vlada povukla suspenziju nogometne reprezentacije

(AP Photo/Brian Inganga) via Guliver Image

Vlada Gabona ukinula je suspenziju nacionalne nogometne reprezentacije nakon razočaravajućeg nastupa na Afričkom kupu nacija (AFCON), objavio je Gabonski nogometni savez (FEGAFOOT).

Ranije ovog mjeseca gabonska je vlada putem priopćenja pročitanog na nacionalnoj televiziji objavila da je reprezentacija suspendirana zbog „sramotnog“ nastupa na AFCON-u. U tom su priopćenju izričito spomenuti napadač Marseillea Pierre-Emerick Aubameyang i kapetan reprezentacije Bruno Ecuele Manga, koji su bili isključeni iz daljnjih poziva u nacionalnu momčad.

FEGAFOOT je u ponedjeljak priopćio da su vladine mjere prema reprezentaciji „ukinute“, te da Aubameyang i Ecuele Manga više nisu izuzeti iz izbora za reprezentaciju.