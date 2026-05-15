Službeno: Neuer je potpisao novi ugovor s Bayernom

Ono što je već neko vrijeme bilo poznato, ubrzo bi trebalo dobiti i službenu potvrdu, a to je novi ugovor Manuela Neuera u Bayernu iz Munchena.

Legendarni vratar koji je ove godine napunio 40 godina ostat će još jednu godinu u najvećem njemačkom klubu. Javlja tako talijanski novinar Fabrizio Romano.

Bayern još uvijek nije službeno objavio vijest o novom ugovoru, no na društvenim mrežama osvanula je slika golmanske rukavice s opisom “Goatman out now”.

Kako se za Neuera smatra da je najbolji golman svih vremena “Goatman” se najvjerojatnije odnosio na njega te je potvrda ubrzo stigla i na službenom profilu Bayerna.

𝙏𝙝𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨! 🫶 Bewährtes Torwartteam mit Jonas Urbig: Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängern bis 2027. ✍️ 🔗 https://t.co/hHqFNUmu88 pic.twitter.com/fuW711iwmF — FC Bayern München (@FCBayern) May 15, 2026

Neuer bi, iako se prije nekoliko godina umirovio od njemačke reprezentacije, ovog ljeta mogao nastupiti za Elf jer ga je izbornik Julian Nagelsmann uvrstio na preliminarni popis od 55 igrača.

