Od svjetskih prvaka do posljednjeg mjesta: Nevjerojatna povijest domaćina SP-a

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xIsaacxOrtizx 20221125_10592 via Guliver

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiko bit će 23. smotra najboljih reprezentacija svijeta, a do sada su domaćini šest puta osvajali svjetske krune.

To je uspjelo Urugvaju (1930), Italiji (1934), Engleskoj (1966), Zapadnoj Njemačkoj (1974), Argentini (1978), te Francuskoj (1998).

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Još dva puta su domaćini bili drugi – Brazil 1950. i Švedska 1958. godine, a tri puta treći – Čile (1962), Italija (1990) i Njemačka (2006).

Od domaćina turnira do sada je najslabiji rezultat ostvario Katar koji je na posljednjem SP-u bio posljednji u skupini s tri poraza iza Nizozemske, Senegala i Ekvadora.

UČINAK DOMAĆINA:

1930. Urugvaj – 1. mjesto

1934. Italija – 1. mjesto

1938. Francuska – četvrtfinale

1950. Brazil – 2. mjesto

1954. Švicarska – četvrtfinale

1958. Švedska – 2. mjesto

1962. Čile – 3. mjesto

1966. Engleska – 1. mjesto

1970. Meksiko – četvrtfinale

1974. Z.Njemačka – 1. mjesto

1978. Argentina – 1. mjesto

1982. Španjolska – drugi krug

1986. Meksiko – četvrtfinale

1990. Italija – 3. mjesto

1994. SAD – osmina finala

1998. Francuska – 1. mjesto

2002. Japan/Južna Koreja – osmina finala / četvrto mjesto

2006. Njemačka – 3. mjesto

2010. Južna Afrika – skupina

2014. Brazil – 4. mjesto

2018. Rusija – četvrtfinale

2022. Katar – skupina