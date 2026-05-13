Još ništa od mirovine: Manuel Neuer ostaje u Bayernu i sljedeće sezone?!

Manuel Neuer stajat će i naredne sezone na golu Bayerna iz Munchena.
Posljednje informacije iz Bavarske govore da su 40-godišnji vratar i bavarski velikan postigli dogovor o nastavku suradnje na još najmanje godinu dana.
Iako je u posljednje vrijeme govorio da bi uskoro mogao otići u mirovinu, Neuer je, čini se, promijenio mišljenje i nastavlja svoju priču u Bayernu.
U München je stigao 2011. godine iz Schalkea i u prethodnih 15 godina branio je mrežu Bayerna u 597 utakmica.
S Bavarcima je 13 puta bio prvak Njemačke, a osvojio je i dva trofeja Lige prvaka. S reprezentacijom Njemačke bio je svjetski prvak 2014. godine.
