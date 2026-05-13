Još ništa od mirovine: Manuel Neuer ostaje u Bayernu i sljedeće sezone?!

Manuel Neuer stajat će i naredne sezone na golu Bayerna iz Munchena.

Posljednje informacije iz Bavarske govore da su 40-godišnji vratar i bavarski velikan postigli dogovor o nastavku suradnje na još najmanje godinu dana.

🚨 The agreement between Manuel Neuer and FC Bayern over new deal is at final stages since 10 days. Final approval needed by lawyers on both sides and then Neuer will meet the directors to put pen to paper, as BILD reports. New deal until June 2027. ❤️🤍✍🏼 pic.twitter.com/zltuleftX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Iako je u posljednje vrijeme govorio da bi uskoro mogao otići u mirovinu, Neuer je, čini se, promijenio mišljenje i nastavlja svoju priču u Bayernu.

U München je stigao 2011. godine iz Schalkea i u prethodnih 15 godina branio je mrežu Bayerna u 597 utakmica.

S Bavarcima je 13 puta bio prvak Njemačke, a osvojio je i dva trofeja Lige prvaka. S reprezentacijom Njemačke bio je svjetski prvak 2014. godine.