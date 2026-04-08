Još uvijek je najbolji! Neuer se vraća u njemačku reprezentaciju?

AP Photo/Christian Bruna via Guliver Images

Njemački 40-godišnji vratar Manuel Neuer nedvojbeno je bio najzaslužniji za pobjedu (2-1) koju je Bayern ostvario na madridskom stadionu Santiago Bernabeu protiv Reala u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a njegova izvedba je potaknula priču o mogućem povratku veterana u njemačku reprezentaciju.

Neuer je 14 godina bio neupitni izbor za čuvara mreže “Elfa”, ali je 2024. objavio da zaključuje reprezentativnu karijeru. Od tada njemački izbornik Julian Nagelsmann nema kristalno jasnu situaciju oko pozicije “broj 1”, ponajviše zbog recentnih problema s ozljedama Marc-Andrea ter Stegena, koji je smatran Neuerovim nasljednikom.

Dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 35-godišnji Oliver Baumann iz Hoffenheima čini se kao najlogičniji izbor za prvu vratarsku poziciju u njemačkom sastavu, a 22-godišnji Jonas Urbig (Bayern) i 29-godišnji Alexander Nuebel (Stuttgart) su najizgledniji kandidati za poziciju pričuvnih opcija.

Nagelsmannov odnos s Neuerom se ne može nazvati idealnim i njemački izbornik se oglasio da ga nema namjeru “mamiti” da se ponovno odazove pozivu u nacionalnu vrstu, ali Neuerove sinoćnje reakcije i “pobjede” u dvobojima “jedan na jedan” protiv ponajboljih napadača svijeta Kyliana Mbappea i Viniciusa Juniora, možda će ga natjerati na razmišljanje o mogućoj reaktivaciji vratara koji je s Njemačkom bio svjetski prvak 2014. u Brazilu.

Na prethodna dva svjetska prvenstva, u Rusiji 2018. i Katru 2022., Nijemci se nisu plasirali u nokaut fazu natjecanja i željni su ponovno se umiješati u borbu za trofej.

Ni Neuer se nije dao uvući u priču o povratku u reprezentaciju nakon što je službeno proglašen igračem utakmice u Madridu.

“Ne moramo se uopće time baviti. Gjde smo danas igrali? Bila je to senzacionalna utakmica. Nećemo sada pričati o reprezentaciji. Rekao sam što sam imao za reći i fokusiran sam isključivo na Bayern”, izjavio je Neuer.

Njegova sinoćnja izvedba nije iznenadila Bayernovog sportskog direktora Maxa Eberla.

“Manuel je na ovoj razini cijelu sezonu. Spašavao nas je u mnogobrojnim situacijama.”

Nema sumnje da će se Nagelsmann naći pod pritiskom javnosti, u kojoj se sve više čuju oni koji zagovaraju Neuerov povratak u njemačku reprezentaciju.