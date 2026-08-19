Roko Šimić pronašao novi klub, ništa od povratka u HNL

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Roko Šimić vrlo je blizu prelaska u Magdeburg, gdje bi trebao nastaviti karijeru kao igrač Cardiff Cityja.

Kako prenose Sportske novosti, 22-godišnji napadač već je u Njemačkoj na liječničkim pregledima, nakon kojih bi trebao potpisati ugovor o posudbi uz mogućnost otkupa na kraju sezone.

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Time je propao njegov potencijalni povratak u SHNL. Za Šimića su se, između ostalih, zanimali Lokomotiva i Istra 1961, dok je imao i ponudu Slovana iz Bratislave, no odlučio je ostati u 2. Bundesligi.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Karlsruheu, gdje je zabio samo tri pogotka, pa će u Magdeburgu pokušati ponovno pokrenuti karijeru. Konkurenciju u napadu trenutačno mu predstavlja Poljak Mateusz Żukowski, oko kojeg navodno postoji interes bundesligaških klubova.

Šimić je nakon sjajnog početka u Salzburgu posljednjih godina izgubio kontinuitet. U nekoliko posudbi i nakon transfera u Cardiff ukupno je zabio 14 golova, od čega samo tri u posljednje dvije sezone. Nova prilika u Magdeburgu trebala bi mu donijeti upravo ono što mu najviše nedostaje – minute, kontinuitet i golove.

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