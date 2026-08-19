Kek pred gostovanje u Danskoj: ‘Imamo pravu europsku utakmicu da vidimo gdje smo’

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Rijeke u četvrtak 20. kolovoza od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa UEFA Konferencijske lige.

Nakon što su uspješno apsolvirali prva dva europska suparnika i pobjedom zakoračili u prvenstvo, Bijeli su prizemljeni u Varaždinu. Midtjylland, iz tog razloga, dolazi u pravom trenutku kao najbolja prilika za iskupljenje.

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“Nakon samog ždrijeba je bilo jasno da nas čeka kvalitetan suparnik. Nakon svih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobro želimo što bolje pripremiti momčad. Nekih većih problema s ozljedama nemamo, igrači koji su bili van pogona polako se vraćaju pa ćemo poslije treninga vidjeti koga ćemo odabrati”, rekao je trener Matjaž Kek, prenosi službena stranica kluba.

Bijeli su posljednji trening uoči utakmice odradili u Rijeci, pa neće biti prilike za prilagodbu na tamošnji mixto travnjak kojeg će osjetiti tek uoči utakmice. Ipak, ne treba na to gledati kao na problem već kao na izazov u zahtjevnom trenutku na početku sezone.

“Svaka utakmica ti je prilika… Rekao sam igračima da je dobro kada nova utakmica dođe treći, četvrti dan nakon poraza kako bi to ispravio. Treba biti objektivan i jasan, Midtjylland je europska kvaliteta koju treba poštivati, ali moramo više govoriti o sebi nego se opterećivati njima. Rijeka je već pokazala u europskim utakmicama da zna odigrati dobro, no premalo je o tome govoriti, treba to i pokazati na igralištu. Reakcija Armade nakon Varaždina mora biti najveća opomena, jer toliko pozitivne energije koja ih gura naprijed je nešto što treba poštivati, o čemu treba razmišljati i samo s time ćemo ići naprijed. Od kukanja nema ništa, u Varaždinu nismo bili na nivou, a sada imamo pred sobom pravu europsku utakmicu da vidimo gdje smo”, poručio je Matjaž Kek.

Iz kuta momčadi utakmicu je najavio branič Ante Oreč.

“Znamo da nas čeka teška utakmica, dobar suparnik, ali ova je momčad već pokazala da u Europi može igrati protiv kvalitetnih suparnika. Spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Midtjylland je kvalitetniji od dosadašnjih suparnika u Europi, imaju iskustva, brže igraju, fizički su moćni i morat ćemo pronaći način za odgovoriti na to. Znamo što ova utakmica znači klubu, predstavljamo hrvatski nogomet i nas same i želimo se pokazati u najboljem svjetlu”, rekao je Ante Oreč.