Kovačević: U HNL-u se izvučeš, ali u Europi su igrači kvalitetniji i kazne te

Mario Kovačević bio je razočaran nakon što je Dinamo na Maksimiru protiv Vikinga ispustio prednost od dva gola i odigrao 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti imali sjajan početak, no Norvežani su do odmora preko Christiansena i Tripića izjednačili.
Kovačević smatra da je njegova momčad, unatoč propuštenoj pobjedi, pokazala dovoljno za prolazak u uzvratu.
“Sjajan ulazak, iskoristili smo paklenu atmosferu i nakon 2:0 smo bili blizu trećega gola. Bila je stativa, inače to Stojković zabija. Loše smo reagirali kod ta dva gola, praktički smo im dodali loptu, nevjerojatno. Drugo poluvrijeme smo dominirali, oni nisu ništa napravili, a mi smo imali dobrih situacija. Mislim da smo zaslužili više”, rekao je trener Dinama nakon utakmice.
Osvrnuo se i na pogreške koje su Viking vratile u utakmicu:
“Dva poklona smo im dali. Dešava se, Europa to kažnjava sve i to je tako. U SHNL-u se možda izvučeš, ali u Europi su igrači kvalitetniji i kazne te. Žao mi je, ali pokazali smo da možemo s njima i idemo se gore potući i proći dalje.”
Upitan za Stojkovića, Kovačević nije imao konačan odgovor:
“Vidjet ćemo, doktori su kod njega. Imao je i Zajc problema, ali nadam se da nije ništa ozbiljno. Nadam se da će biti spreman za uzvrat.”
Objasnio je i promjene kojima je pokušao osvježiti momčad u nastavku:
“Nismo imali krilo jer je Topić povrijeđen, istegnuo je mišić. Krila su se potrošila, ubacili smo Mudražiju i Hoxhu te Prevljaka u napad. Imali smo dobru šansu, Prevljak je promašio, ali eto… Dobro su se oni branili, malo je bilo i nesreće, ali vjerujem da ćemo gore imati isto šansi, a ako želimo igrati Ligu prvaka, moramo to realizirati.”
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