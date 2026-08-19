Navijači opleli po Dinamu nakon remija: Dvojica igrača posebno na udaru

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xxRonaldxGorsicx via Guliver

Dinamo je na Maksimiru remizirao s Vikingom 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.

Modri su sjajno krenuli i preko Diona Drene Belje i Matea Lisice poveli 2:0, no Norvežani su do odmora uspjeli izjednačiti. Peter Christiansen i Zlatko Tripić vratili su Viking u utakmicu, a u nastavku nije bilo promjene rezultata. Uzvrat se igra 26. kolovoza u Stavangeru.

Iako je Mario Kovačević nakon utakmice istaknuo da je Dinamo zaslužio pobjedu, dio navijača nije bio zadovoljan prikazanim. Na društvenim mrežama najviše kritika dobili su Moris Valinčić, Mislav Oršić, ali i trener Kovačević.

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“Po čemu je Oršić zaslužio igrati skoro cijelu utakmicu, čovjek djeluje poluprofesionalno”, jedan je od komentara koji je privukao najviše reakcija na Dinamovom Facebooku.

Drugi navijač posebno je izdvojio Valinčića i Oršića:

“Da mu jako loši Valinčić igra do 84 minute, kao i Orša koji nažalost vise nije za prvih 11, e to je samo do trenera”

Kritike su išle i puno dalje, pa je dio navijača odgovornost za ispuštenu pobjedu izravno prebacio na Kovačevića:

“Oršić bi mogao meda, ali ne može teglu otvoriti… Galešić za Valinčića je Maldini, ali na klupi sjedi. Kovačević sve po starome… ništa novo.”

Jedan od zapaženijih komentara također je doveo u pitanje trenerove odluke i način igre Dinama:

“Definitivno najveći problem Dinama nije golman, već trener Kovačević koji je limitiran i ne može dalje od HNL-a, igra bez koncepcije, bez ikakve vizije protiv fizički jakih, ali tehnički limitiranih igrača. Izvaditi desno krilo i na tu poziciju premjestiti najgoreg igrača Dinama s lijevog krila je, evo ne znam, suludo”