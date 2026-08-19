Pao je dogovor: Hrvatski reprezentativac odlazi kod Gattusa u Lazio!

Josip Šutalo uskoro bi trebao postati novi igrač Lazija.
Prema informacijama Germanijaka, hrvatski reprezentativac dogovorio je sve detalje s rimskim klubom i do kraja tjedna trebao bi se priključiti momčadi koju vodi Gennaro Gattuso.
Lazio će Ajaxu za 26-godišnjeg stopera platiti 12 milijuna eura uz bonuse, a Šutalo bi trebao potpisati ugovor do ljeta 2030. godine.
Šutalo je nogometno ponikao u Neretvi, a još kao tinejdžer stigao je u Dinamo. Maksimir je napustio 2023. godine, kada je za oko 20 milijuna eura preselio u Ajax. Nakon dvije sezone u Amsterdamu sada je pred novim izazovom u Italiji.
Njegov dolazak posebno je važan za Lazio nakon odlaska Marija Gile, koji je ovog ljeta prešao u Milan. Za mjesto u obrani rimskog kluba ranije se spominjao i Dinamov Sergi Dominguez, no Šutalo je sada vrlo blizu dolaska u Rim.
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