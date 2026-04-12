Rijeka izgubila od Osijeka i ugrozila treće mjesto u prvenstvu, ozlijedio se Toni Fruk

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP via Guliver Image

Osijek je na Rujevici slavio protiv Rijeke rezultatom 0:2 u susretu 29. kola SuperSport HNL-a. Strijelci su bili Samuel Akere već u petoj minuti te Nail Omerović u samoj završnici susreta. U isto vrijeme Varaždin je na stadionu Anđelko Herjavec pobijedio Slaven Belupo s 2:1, a golove su za domaće postigli Ivan Mamut i Iuri Tavares, dok je za goste precizan bio Ljuban Crepulja. Ovim rezultatima Varaždin se izjednačio s Rijekom u borbi za treće mjesto – obje ekipe imaju po 41 bod, no Rijeka je i dalje ispred zbog bolje gol-razlike.

Osijek je rano došao u vodstvo nakon pogreške domaćih na vlastitoj polovici. Vratar Martin Zlomislić pod pritiskom je dodao loptu suigraču, no dodavanje je presjekao Akere, a lopta se potom odbila prema golu i završila u mreži.

Rijeka je dodatno oslabljena već u prvom dijelu jer su zbog ozljeda igru morali napustiti Teo Barišić i Toni Fruk. Konačan rezultat Osijek je potvrdio u sudačkoj nadoknadi, kada je Omerović nakon brze akcije zabio za 0:2.