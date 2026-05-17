Traje i dalje opaka borba za ostanak u Serie A, Vlašić i Kulenović igrali u porazu Torina

Nogometaši Leccea zadržali su bod prednosti u odnosu na Cremonese u borbi za ostanak u Serie A i nakon predzadnjeg, 37. kola zahvaljujući dramatičnoj 3:2 pobjedi na gostovanju kod Sassuola.

Gol za pobjedu zabio je Štulić u šestoj minuti sudačke nadoknade. Prethodno je Cheddira (14, 25) dva puta dovodio Lecce u prednost, ali su Lauriente (20) i Pinamonti (82) poravnavali.

Istovremeno je Cremonese s minimalnih 1:0 kao gost svladao Udinese golom Vardyja (9) u otvaranju susreta.

Kolo prije kraja 17. Lecce ima 35 bodova, a 18. Cremonese 34. U zadnjem kolu će Lecce ugostiti Genou, a Cremonese Como. Još ranije su ispali Verona i Pisa koje će zamijeniti Frosinone i Venezia.

Nikola Vlašić odigrao je čitav susret za Torino, dok je Sandro Kulenović u igru ušao u 85. minuti u 1:2 porazu na gostovanju kod Cagliarija. Obrador (38) je doveo Torino u prednost, ali su Esposito (39) i Mina (45+2) preokrenuli još prije odlaska na odmor.

Torino je 12. sa 44 boda, a Cagliari 16. sa 40.

Inter je sa 86 bodova osigurao 21. naslov prvaka.