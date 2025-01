Trener Varaždina o transferu Šege u Hajduk: ‘Započeli smo pregovore’

Podijeli :

NK Varaždin

Nogometaši Varaždina započeli su pripreme za nastavak sezone SuperSport HNL-a, a trener Nikola Šafarić potvrdio je da su u tijeku pregovori s Hajdukom o transferu napadača Michelea Šege (24).

Podsjetimo, Šegu je Hajduk prodao Varaždinu prije dvije i pol godine, a prema ugovoru splitskom klubu pripada 40% iznosa od sljedećeg transfera.

“Veseli me što mogu u ovom trenutku reći da smo produljili suradnju s Duvnjakom, Tepšićem, Marinom, Nekićem, Belcarom i Domjanićem. Svi oni produljili su ugovore s klubom do 31. svibnja 2027. godine, jedino je Marina potpisao ugovor do 31. svibnja 2026.

I to me također veseli jer smo i i s ovim potezom dali do znanja da klub dobro radi, da imamo viziju i da znamo vrijednosti ekipe koju imamo. Cilj nam je zadržati većinu igrača. Još pregovaramo s jednim-dva igrača da produžimo ugovore.

Što se tiče Šege, bilo je svakakvih napisa, a tek smo jučer imali prve službene kontakte s Hajdukom. Pregovori su u tijeku, tako da ćemo vidjeti što će se tu izdešavati. Trenutačno je on još uvijek igrač Varaždina i svi ćemo se ponašati u skladu s tim.

Radimo na još jednom inozemnom transferu, ali ne volim pričati o stvarima koje su još u zraku. Dok budemo imali nešto konkretno onda ćemo izvijestiti javnost. Isto tako radimo na dovođenju jednog-dva igrača koji bi pojačali konkurenciju”, rekao je Nikola Šafarić, a prenose Varaždinske vijesti.