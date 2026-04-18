Rijeka bez Fruka – lagan zadatak za Dinamo? Kovačević ‘ganja’ nastavak dominacije u derbijima

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Dinamo i Rijeka u subotu na Maksimiru igraju derbi 30. kola SHNL-a. Lider Dinamo je velik favorit, no može li Rijeka bez svog najboljeg igrača napraviti iznenađenje ili će Mario Kovačević nastaviti svoj impresivan učinak u derbijima ove sezone?

Remijem Hajduka u Koprivnici u petak (2:2) Dinamo je dobio priliku odvojiti se od prvog konkurenta na 12 bodova i već za par kola i matematički potvrditi naslov prvaka.

Da bi to učinio, u subotu mora svladati Rijeku koja stiže na Maksimir (16 sati). Računajući i Kup, Dinamo je u nizu od osam uzastopnih pobjeda, Dion Drena Beljo želi nastaviti svoj spektakularan golgeterski niz (12 golova u zadnjih pet nastupa), a trener Mario Kovačević nada se nastavku sjajne sezone iz kuta derbija.

Gledajući okršaje s glavnim rivalima Hajdukom i Dinamom ove sezone, Dinamo je pod Kovačevićevim vodstvom četiri puta pobijedio i dva puta remizirao, uz gol-razliku 10:3. Još je impresivnije što ni jednom nije izgubio na Poljudu i Rujevici. Štoviše, oba ogleda s Hajdukom u Splitu je osvojio (2:0, 3:1), dok je na Rujevici upisao pobjedu (2:0) i remi (0:0).

Ako tome dodamo da je Dinamo pobijedio Osijek četiri puta uz gol-razliku 14:1, onda dolazimo do prave dominacije Plavih u derbijima, mada je ove sezone Osijek bio toliko udaljen od vrha da su se te utakmice rijetko mogle nazvati pravim derbijima, kao nekad.

Nadolazeća utakmica s Rijekom Dinamu će biti svojevrsna najava finala Kupa 13. svibnja što će biti neusporedivo važnija utakmica od ove subotnje. No, daleko od toga da je ova sada nevažna.

Spomenuli smo Dinamove motive, a što se Rijeke tiče, pozicija trenera Victora Sancheza više nije tako sigurna kao što je bila do prije nekoliko tjedana. Njemu bi od sada nadalje svaka utakmica mogla biti “kvalifikacijska”, za ostanak na klupi, a nekakav minimum očekivanja od Rijeke jest da završi treća u poretku. Trenutno je četvrta, s tri boda manje od Varaždina.

I da je kompletna, Rijeci bi protiv ovakvog raspucanog Dinama bilo dovoljno teško, a što tek reći kad znamo da će Riječani biti oslabljeni za neigranje svog najboljeg igrača Tonija Fruka zbog ozljede. Nema ni Tea Barišića.

U svakom slučaju, čak i u situaciji kada Dinamo i Rijeku na tablici dijeli nestvarnih 28 bodova, njihov okršaj svakako je intrigantan i zaslužuje pozornost.