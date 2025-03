Rendulić: Ne trebamo biti tužni, ali senatori će brzo imati prave zamjene

Podijeli :

(AP Photo/Thibault Camus)

Ah ta Francuska! Galski pijetlovi opet su nam se ispriječili na putu prema završnici jednog velikog natjecanja. Francuzi su nadoknadili poljudski zaostatak i u paklu Stade de Francea srušili hrvatske planove o novom Final Fouru Lige Nacija.

U 120 minuta igre Olise, Mbappe i su nam nogometnu bukvicu, i pravo je čudo da već nakon 90 minuta Francuska nije riješila pitanje prolaska među 4 najbolje u UNL. O pariškom porazu porazgovarali smo s našim poznatim trenerom Krunoslavom Rendulićem.

“Ma zaslužena pobjeda Francuza, nema dvojbe. Kada imate 28 udaraca naspram nula, onda je tu sve jasno. Apsolutno zaslužna pobjeda, tu ćemo se svi složiti. Francuzi imaju neusporedivo širi roster, pokazali su puno više energije, brzine, vidjelo se da žele tu pobjedu od prve sekunde utakmice. Jednostavno su nas mljeli svih 90, odnosno 120 minuta i nismo imali šanse u takvim okolnostima” – kaže Rendulić. Međutim, bivši legendarni HNL nogometaš, a kasnije i uspješni trener smatra da usprkos svemu viđenom te tužne pariške noći ne treba biti tužan. Trebamo iz tog poraza izvući neke pozitivne stvari, od fenomenalnog Livakovića koji nas je u 90 i 120 minuta držao na životu, ali i nekih drugih mlađih igrača. Tu smo, među top 8 reprezentacija u Europi, lani smo igrali finale ovog natjecanja, a sada smo naletjeli na super motiviranu Francusku…”

Ipak, ne sjećamo se da nas je netko tako nadigrao, da ne kažemo razbio kroz igru, trku, stvaranje šansi…?

“Slažem se da nas je Francuska nadigrala u svim segmentima igre, rekao bih da su naši senatori Modrić, Perišić, Kramarić pa i Kovačić izgledali dosta potrošeni, umorni. Teško je bilo očekivati da će u tim godinama naši ključni igrači odigrati dvije odlične utakmice u samo 3 dana. Da su i dosta mlađi teško bi izdržali takav tempo, a kamoli u tim godinama. To se itekako osjetilo u našoj igri, nedostajalo je svježine, noge su bile teške, otud je bilo i dosta netočnih pasova…Francuzi nam nisu dali disati jednostavno.”

Otkud takva preobrazba Francuza u svega tri dana?

“Njihov izbornik Deschamps je pod udarom kritika domaće javnosti i medija napravio očekivano nekoliko izmjena, posebno se to vidjelo u igri prema naprijed. Olise nam je radio more problema, ali ne samo on. Kažem, njima je to puno lakše napraviti kada imaju tako kvalitetna i široki izbor igrača. Naša klupa je u tom smislu puno tanja. Ne možemo baš lako pronaći nove senatore, poglavito ne u ovakvim zahtjevnim utakmicama.”

Nakon poraza reprezentacije na meti se po pravilu najprije nađe izbornik Zlatko Dalić. Je li mogao napraviti neke kadrovske ili taktičke promjene nakon Splita, a ponajprije pronaći modus osvježenja Modrića i Perišića?

“Uvijek se nađe tih kritičara ali i onih drugih koji samo kritiziraju…Mene osobno ljute ti komentari koji samo traže crnilo, nakon jednog poraza ništa ne valja…I stavovi koji nakon pobjeda igrače dižu u nebesa, a nakon poraza poput ovog, koji je težak, krivica se svaljuje na izbornika Dalića. Naravno, da se može analizirati i pričati o tome je li se moglo malo dozirati minutažu Modriću i Perišiću. Ali, sa druge strane koji bi to trener na svijetu ostavio Luku na klupi u ovakvoj utakmici. Tu se opet vraćamo na onu priču i činjenicu da su Francuzi tu u velikoj prednosti, da imaju motorične, brze, funkcionalne igrače, da su imali više ‘force’ u svemu od nas, i da tu treba tražiti ključ poraza. Očekivao sam više istina naših napada, barem kroz neke brze, dobro organizirane kontranapade ali su Francuzi sve stizali.”

Rendulić smatra da je Liga Nacija dobro natjecanje koje Hrvatskoj svakako treba.

“Sigurno, tu je krema europskog nogometa, evo i sada će u borbu za trofej ponajbolje europske selekcije, i šteta da se opet nećemo naći u tom uglednom društvu.”

Poslije ovakvih situacija zadnjih godina se stalno postavlja pitanje je li vrijeme za silazak sa scene naših legendarnih igrača, i gdje vidi Hrvatsku u budućnosti?

“To je stvar za HNS i naše reprezentativce, ali kada je u pitanju budućnost našeg reprezentativnog nogometa tu se ne trebamo brinuti. Evo i u ovim utakmicama smo vidjeli jednog Šutala koji je stoper svjetske klase, potom Petra Sučića koji će biti jedan od udarnih igrača naše reprezentacije. Baturina, pa Luka Sučić koji nažalost nije mogao nastupiti zbog ozljede. Fruk? On je dobio barem priliku bitu u tom probranom društvu, za njega je vjerujem velika stvar. Sigurno da imamo još nekih mladih igrača koji će danas sutra pokucati na vrata Vatrenih. Možda i iz HNL-a tko zna” – zaključio je Krunoslav Rendulić, koji se trenutno odmara u svom zagrebačkom domu, čekajući neke nove poslove. A njih će zacijelo biti vrlo skoro.