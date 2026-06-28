Rangnick nakon lude utakmice: ‘Nemam riječi, nikad nisam doživio ovako nešto’

Izbornik Austrije Ralf Rangnick nije skrivao emocije nakon dramatične završnice utakmice protiv Alžira, istaknuvši da ništa slično nije doživio u svojoj bogatoj karijeri.

Austrija je u posljednjem kolu skupine J remizirala s Alžira 3:3. Austrija je primila gol u trećoj minuti sudačke nadoknade za 2-3 i bila je blizu eliminacije, ali u šestoj minuti Kalajdžićev gol je ipak izjednačio.

“Iskreno, nemam riječi u ovom trenutku za ono što se dogodilo u posljednjih 90 sekundi. Mislim da nikada nisam doživio ništa slično, a vjerojatno ni većina drugih ljudi nije. Gubili smo 3:2, regularni dio utakmice je praktički bio gotov, a onda smo se, nakon te zamjene, nekako vratili u utakmicu. Nevjerojatno”, rekao je Rangnick.

Austrijski izbornik naglasio je da će se ova utakmica dugo pamtiti zbog načina na koji se odvijala njezina završnica, ocijenivši da je momčad pokazala karakter u trenucima kada se poraz činio neizbježnim. Austrija će u osmini finala igrati protiv Španjolske.

“Sretni smo što je nogomet na kraju pobijedio. Neriješeno 3:3 govori samo za sebe. Moja je ideja uvijek željeti pobijediti. Tijekom posljednje pauze za vodu rekao sam momčadi da moramo održati ravnotežu. Sljedećih 15 minuta obje su momčadi bile relativno pasivne. Ali to nije bilo zato što smo imali neku unaprijed dogovorenu strategiju; to je bilo zato što smo htjeli testirati protivnika i vidjeti kako će reagirati. Postigli smo treći gol, ali su ponovno izjednačili. Mislim da smo dokazali da želimo pobijediti. Na kraju je rezultat dobar za sve”, rekao je izbornik Alžira, Vladimir Petković.