Alžir i Austrija u nevjerojatnoj završnici remizirali – i oboje prošli dalje

Nogometaši Alžira i Austrije remizirali su u nevjerojatnom finišu 3-3 (1-1) u dvoboju trećeg kola skupine J na Svjetskom prvenstvu te je takav rezultat i jedne i druge odveo u šesnaestinu finala.

Obje su reprezentacije skupile po četiri boda. Austrija je završila kao druga u skupini iza Argentine, dok je Alžir kao jedna od osam trećeplasiranih reprezentacija pronašla put među 32 najbolje na prvenstvu.

Nestrpljivo je ovaj susret čekao Iran koji je prije te utakmice bio posljednji, osmi na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija, ali nije dočekao poraz niti jedne od momčadi te su Iranci ovim rezultatom ispali s prvenstva premda su se u 93. minuti itekako radovali.

Austrija je povela golom Marka Arnautovića u 28. minuti, dok je Iran izjednačio u 45. preko Rafika Belghalija. Vodila je Austrija još jednom i to kada je Marcel Sabitzer bio strijelac u 55 minuti. Sve je zaključeno golom Riyada Mahreza u 60. minuti.

Prava ludnica nastala je u završnici jer je Mahrez zabio svoj drugi pogodak u 93. minuti za 3-2 Alžira i tada je on za sobom u nokaut fazu vukao Iran. No, u 96. minuti je Kalajdžić bio strijelac za 3-3 i sve se vratilo na staro, odnosno, na prolazak Alžira i Austrije.

Nakon rastrganih uvodnih desetak minuta kontrolu dvoboja je preuzela Austrija koja je povela u 28. minuti nakon velike pogreške alžirske obrane i suparničkog golmana. Neodlučan je u intervenciji bio Benbot, a sve je iskoristio Arnautović te je nekako provukao loptu u mrežu za 1-0.

Tek tada se probudio Alžir te je počeo napadati i tražiti izjednačenje koje bi mu donijelo proboj prema nokaut fazi. Prvo je Chaibi u 40. minuti odlično pucao, ali je naciljao tek okvir vrata, dok je pokušaj Maze u 44. minuti zaustavio austrijski vratar Schlager.

Prije odlaska na odmor Alžir je ipak izjednačio i to uz puno sreće. U njihovu se akciju uplela i korner zastavica koje je zaustavila loptu, a prihvatio ju je Mahrez. Potom je lopta došla do Belghalija koji je nakon dva driblinga dobro pucao i pogodio za 1-1.

Na startu drugog dijela Austrija je ponovno povela, a strijelac je bio Sabitzer u 55. minuti kada je dobro pogodio s 15 metara. Alžir je imao snage za novo podizanje i novo izjednačenje. Sjajno se sjurio Aouar te je poslao povratnu loptu prema Mahreza koji je bio siguran i precizan te je izjednačio na 2-2.

Do kraja susreta su obje momčadi prilično smirile tempo igre. Nitko nije želio riskirati niti izgubiti ono što im je ovaj rezultat donosio, a to je prolaz dalje. I onda se dogodilo nešto posve neočekivano. Jurnuo je Mahrez, odapeo i odlično pogodio za 3-2 Alžira u 93. minuti.

Tom su se pogotku vjerojatno još i više radovali iranski navijači, ali je njihovo slavlje trajalo kratko, samo do 96. minute. Tada je Kaladžić glavom pogodio za konačnih 3-3 i prolaz dvije momčadi koje su međusobno igrale u Kansas Cityju. Kalajdžić je u igru ušao u 95. minuti.