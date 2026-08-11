Cibona započela pripreme, sportski direktor najavio novu sezonu

Košarkaši Cibone, aktualni hrvatski prvaci, u ponedjeljak su pod vodstvom glavnog trenera Ivana Rudeža započeli pripreme za nadolazeću sezonu.
U uvodnom dijelu priprema naglasak će biti na fizičkoj spremi, uigravanju momčadi i postupnom uvođenju novih igrača u sustav rada.
Cibonu u novoj sezoni očekuju obveze u domaćoh Premijer ligi, regionalnoj ABA ligi i Ligi prvaka FIBA-e. Tijekom drugog tjedna priprema momčad će otputovati na Mali Lošinj, gdje će odraditi pripremni kamp. Boravak na Lošinju bit će iskorišten za intenzivniji trenažni proces, taktičko uigravanje i dodatno povezivanje momčadi uoči početka natjecateljske sezone.
U sklopu pripremnog razdoblja Cibona će odigrati i nekoliko prijateljskih utakmica, a točan raspored, suparnici, mjesta odigravanja i satnice bit će uneseni nakon konačne potvrde.
Igrački kadar Cibone za sezonu 2026./27.:
Razigravači: Ricky McGill, Lovro Gnjidić, Bruno Bubalo, Ante Garac
Bekovi: Roko Badžim, Khalif Battle, Jan Palokaj, Vigo Bart, Zdravko Perić
Krila: Antonio Sikirić, Renato Serdarušić, Borna Katanović
Krilni centri i centri: Kamaka Hepa, Domagoj Vuković, Marjan Čakarun, Vincent Trevon Mitchell, Lovro Mazalin
Stručni stožer Cibone u sezoni 2026./27. predvodit će glavni trener Ivan Rudež, uz pomoćne trenere Nevena Nikolića i Andreja Štimca.
„Nakon dugog i radnog ljeta započeli smo pripreme za novu sezonu. Iza nas je vrlo zahtjevno razdoblje tijekom kojeg smo intenzivno radili na slaganju momčadi, a kada pogledam učinjeno, mogu reći da sam zadovoljan. Prvi tjedan iskoristit ćemo za liječničke preglede, procjenu tjelesne pripremljenosti igrača i kompletiranje momčadi. Sljedećeg tjedna odlazimo na Lošinj, gdje ćemo nastaviti pripremni ciklus. Veselimo se prvim pripremnim utakmicama, a potom i početku službenih natjecanja u Ligi prvaka, ABA ligi i hrvatskom prvenstvu“, izjavio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
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