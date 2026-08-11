Cibona započela pripreme, sportski direktor najavio novu sezonu

Košarkaši Cibone, aktualni hrvatski prvaci, u ponedjeljak su pod vodstvom glavnog trenera Ivana Rudeža započeli pripreme za nadolazeću sezonu.

U uvodnom dijelu priprema naglasak će biti na fizičkoj spremi, uigravanju momčadi i postupnom uvođenju novih igrača u sustav rada.

Cibonu u novoj sezoni očekuju obveze u domaćoh Premijer ligi, regionalnoj ABA ligi i Ligi prvaka FIBA-e. Tijekom drugog tjedna priprema momčad će otputovati na Mali Lošinj, gdje će odraditi pripremni kamp. Boravak na Lošinju bit će iskorišten za intenzivniji trenažni proces, taktičko uigravanje i dodatno povezivanje momčadi uoči početka natjecateljske sezone.