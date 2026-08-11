Ivanović putuje na liječnički pregled: Uskoro potpisuje za francuski klub

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović (22) na korak je do prelaska u francuski Lens gdje će ga Benfica posuditi na godinu dana, izvijestile su u utorak portugalske novine O Jogo i Record.

Lens, koji će ove sezone nastupiti u Ligi prvaka, neće imati pravo otkupa ugovora u ljeto 2027. Za hrvatskog napadača interes su iskazali i španjolski Betis, engleski Hull City i talijanski Lazio.

Novine O Jogo prenose riječi Lazijevog trenera Gennara Gattusa: “Klub je učinio sve da dovede Ivanovića, imali smo odobrenje Benfice, a onda sam razgovarao s igračem. Odlučio je otići u Lens jer igra Ligu prvaka. Što da radimo? Možda smo trebali ranije s njim razgovarati.”

Ivanović je već dobio pristanak Benfice da otputuje u Francusku na liječnički pregled, a plaću će mu isplaćivati Lens tijekom godine dana, javile su novine Correio da Manha.

Franjo Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu Benfice dolaskom 22-godišnjeg kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána.

Prošle sezone se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba jer je tadašnji trener Jose Mourinho postavljao formaciju s jednim napadačem u vrhu davavši prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu, koji je još uvijek ondje. Benficu je ljetos napustio Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

Benfica je dovela Ivanovića prije godinu dana iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog igrača prošlog ljeta.