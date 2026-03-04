Trump: Stvarno me nije briga hoće li Iran na Svjetsko prvenstvo

“Stvarno me nije briga. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje posljednje snage“, rekao je Trump u intervjuu za Politico.

Iran je bio prva reprezentacija koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, ali jedina nije imala predstavnika na sastanku koji je Fifa sazvala za zemlje sudionice u Atlanti u SAD-u.

POVEZANO Iran neće na SP? Evo tko bi ga potencijalno mogao zamijeniti

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj izjavio je da ta reprezentacija neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu.

“Ono što je sigurno jest da se nakon ovog napada ne može očekivati da se radujemo Svjetskom prvenstvu s nadom“, rekao je.

Iran je trebao igrati protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. lipnja, Belgije u Los Angelesu 21. lipnja te Egipta u Seattleu 26. lipnja.

U slučaju da su reprezentacije SAD-a i Irana završile druge u svojim skupinama, potencijalno su se mogle suočiti u eliminacijskoj utakmici 3. srpnja u Dallasu.