PSG iskoristio kiks rivala i ponovno skočio na vrh francuske lige

JulienxMattiax xLexPictorium LePictorium_0327577 via Guliver Image

Nogometaši PSG-a su iskoristili subotnji poraz Lensa te su rutinskom domaćom pobjedom od 3:0 protiv Metza, u 23. kolu francuske Ligue 1, zasjeli na prvo mjesto ljestvice.

PSG trenutačno ima dva boda više od Lensa, dok je Metz na posljednjem mjestu.

Lens vodio 2:0 protiv Monaca pa izgubio i propustio pobjeći PSG-u na +4

Protiv velikog autsajdera Metza domaćin je poveo već u trećoj minuti golom Douea, dok je na 2:0 povećao u nadoknadi prvog dijela kada je strijelac bio Barcola. S pola gasa su Parižani odradili i drugi dio dvoboja u kojem je još Goncalo Ramos postigao pogodak u 77. minuti za konačnih 3:0.

Bez pobjednika okončan je dvoboj 23. kola francuske Ligue 1 između Toulousea i Parisa FC nakon što je tijekom 90 minuta svaka momčad postigla po pogodak.

Gosti iz Pariza su poveli u 39. minuti golom Munetsija i bili su vrlo blizu osvajanja sva tri gostujuća boda. Vodili su sve do 87. minute, ali je tada Vignolo, iz blizine nakon kornera, pogodio za konačnih 1:1. Toulouse je deveti na ljestvici, a Parižani na 15. poziciji.

Veliki se preokret dogodio u dvoboju u Lensu, nakon što su nogometaši Lensa vodili 2:0 Monaco je zabio tri pogotka i u gostima slavio s 3:2. Monaco je ovom pobjedom stigao na šesto mjesto. Lens je rano počeo krčiti put prema tri domaća boda. Već u trećoj minuti je poveo golom Edouarda, dok se činilo da je u 56. minuti domaćin stigao sasvim blizu novog slavlja i potvrde prvog mjesta na ljestvici. Strijelac za 2:0 je bio Thauvin.

Od 62. minute je krenuo veliki preokret i gosti su za samo deset minuta došli u poziciju da vode 3:2. Prvo je smanjio Balogun, a potom su u 70. i 72. minuti Zakaria i Fati pogađali za veliki preokret i vodstvo Monaca 3:2. Do kraja je Lens dominirao i tražio bod ili sva tri, ali je morao potpisati poraz.

U nedjelju se igraju sve ostale utakmice, a parovi su Auxerre – Rennes, Angers – Lille, Nantes – Le Havre, Nica – Lorient i Strasbourg – Lyon.