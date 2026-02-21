Lens vodio 2:0 protiv Monaca pa izgubio i propustio pobjeći PSG-u na +4

Podijeli :

Guliver Image

Lens, vodeća momčad francuske Ligue 1 ugostila je Monaco u 23. kolu. Domaći klub imao je priliku pobjeći PSG-u na četiri boda prednosti te se u jednom trenutku činilo da će i biti tako. Poveli su s 2:0, ali su u razmaku od 62. do 72. minute primili tri gola te su na kraju izgubili s 3:2.

Poveo je Lens golom Odsonnea Edouarda u trećoj minuti, a onda je u 56. minuti Florian Thauvin, zlatni sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, pogodio za 2:0. Činilo se da će Lens nakon toga mirno “otploviti” prema kraju, ali je u 62. minuti Folarin Balogun zabio za 2:1 i nadu Monaca. Osam minuta kasnije u strijelce se upisao Denis Zakaria, a konačni preokret donio je bivši igrač Barcelone Ansu Fati koji u Monacu pokušava pronaći svoju staru formu.

Ovom pobjedom Monaco je privremeno skočio na šesto mjesto Ligue 1 dok je Lens i dalje prvi s 52 boda. Međutim, PSG večeras igra svoju utakmicu 23. kola te u slučaju pozitivnog rezultata protiv Metza skaču ponovno na vrh francuske lige.