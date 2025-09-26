Prosinečki: Bili smo dobra generacija, ali srebrna generacija iz 2018. nas je nadmašila

Podijeli :

Darren Staples Sportimage via Guliver

Robert Prosinečki dao je intervju za španjolske novine ABC gdje je usporedio današnja vremena s onima kada je igrao nogomet.

“U naše vrijeme nije se razmišljalo puno. Nije bilo toliko stvari koje ti odvraćaju pozornost, niti društvenih mreža, videa, TikToka… Ničega takvog. Čitali bismo novine idući dan, i to je uglavnom bilo to”, rekao je Prosinečki i dodao:

“Kada bih mogao, nastavio bih igrati. I danas je puno talenata, ali u naše vrijeme smo se puno više zabavljali. No ne bih htio povezivati novac. Ronaldinho je zarađivao puno novca, a bio je jedan od onih koji se zabavljao igrajući”, rekao je.

Osvrnuo se i na generaciju s kojom je 1998. osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, zabivši gol u pobjedi od 2:1 nad Nizozemskom u utakmici za treće mjesto.

“Mi smo bili dobra generacija. Zemlja s oko 4 milijuna stanovnika je na svom debitantskom Svjetskom prvenstvu bila treća”, podsjetio je, nakon čega je upitan da usporedi svoju generaciju s osvajačima srebra iz 2018.:

“Ne znam jesmo li mi bili najbolja generacija jer je ona s Rakitićem, Modrićem i Mandžukićem bila viceprvak svijeta. Nadmašila nas je.”