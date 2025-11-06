Problemi za Dalića: Mourinho opet nije dao ni minutu Vatrenom

Podijeli :

xxBorisxKovacevx/xCROPIXx via Guliver

Bayer Leverkusen je u 4. kolu Lige prvaka slavio kod Benfice, a strijelac jedinog gola u utakmici bio je Patrick Schick.

Što se tiče domaće momčadi, za hrvatsku reprezentaciju i Zlatka Dalića je zabrinjavajuća činjenica da ponovno niti minutu na terenu nije proveo Franjo Ivanović.

Mladi Vatreni je drugu utakmicu zaredom ostao na klupi, a otkako je Jose Mourinho preuzeo momčad, Ivanović se našao u drugom planu.

Dosad u Ligi prvaka nije započeo nijednu utakmicu te je skupio tek 60 minuta, dok je u svim natjecanjima pod Mourinhom započeo samo tri od jedanaest susreta.

Ivanović je u Benficu stigao ljetos za 22,8 milijuna eura nakon sjajne sezone u belgijskom Royale Unionu, gdje je u prvenstvu postigao 16 golova i dodao pet asistencija, uz četiri pogotka u deset nastupa u Europa ligi.