Problemi za Ancelottija: Stoper Brazila obnovio ozljedu i upitan je za Svjetsko prvenstvo

AntonioxBorga via Guliver Image

Prije par dana iz Real Madrida stigle su informacije kako će Eder Militao biti izvan pogona do kraja sezone zbog ozljede zadnje lože, ali da Brazilcu ne bi trebao biti upitan nastup na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta u Sjevernoj Americi.

Međutim, u subotu su stigle informacije kako mu se otvorio ožiljak na prethodnoj ozljedi koju je imao te da bi mogao ponovno na operaciju, javlja Miguel Angel Diaz, novinar specijaliziran za Real Madrid.

Bio bi to veliki udarac za Brazil Carla Ancelottija jer je Militao jedan od ključnih u obrani Selecaa. Stoperski par, u slučaju da Militao ne bude spreman, najverojatnije će biti Gabriel Magalhaes, stoper Arsenala te Marquinhos, vođa defanzive u PSG-u, aktualnom osvajaču Lige prvaka.

Ova ozljeda nije jedina za Brazil koji bi mogao biti i bez talentiranog desnog krila Chelseaja Estevaa, a već ranije je otpao i napadač Reala Rodrygo.