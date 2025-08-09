Preminuo srpski nogometaš kojeg je tijekom utakmice udario grom

Podijeli :

Pixabay

Nogometaš Cera iz Potkovice Dragiša Savković podlegao je ozljedama zadobivenim udarom groma na nogometnom terenu u nedjelju.

Liječnici Hitnog centra u Beogradu danima su se borili za Dragišin život, ali ove subote mu je srce prestalo kucati, izvijestile su Večernje novosti.

Udar groma ozlijedio je deset igrača iz dvije momčadi, ali Savković je bio najteže ozlijeđen.

Liječnici lozničke hitne službe reanimirali su ga na tlu, isprva je smješten u Opću bolnicu u Loznici, a zatim prebačen u Hitnu pomoć u Beogradu. Šest dana kasnije podlegao je ozljedama.

Dragiša, otac dvoje djece, imao je 38 godina.