Preminuo je francuski trener, Jean-Louis Gasset (72)

FredericChambert Panoramic via Guliver

Francuski nogometni trener Jean-Louis Gasset preminuo je u petak u dobi od 72 godine, objavio je klub iz Montpelliera, čiji je Gasset bio i igrač i trener.

Bivši veznjak proveo je gotovo cijelu igračku karijeru u Montpellieru (1975.-85.), doprinoseći usponu ovog lokalnog kluba koji je suosnovao njegov otac Bernard. U nekoliko navrata je vodio taj klub, a posljednji put prije manje od godinu dana.