Zvijezda Atletica vraća se u Premier ligu: Pregovori su u završnoj fazi

Povremeni engleski nogometni reprezentativac Conor Gallagher (25) mogao bi ove zime napustiti Atletico Madrid i karijeru nastaviti u Aston Villi.
Engleski mediji navode kako su pregovori između Atletica i Ville u završnoj fazi i sve je izglednije kako će 25-godišnji veznjak završiti na posudbi na Villa Parku.
Gallagher je u Atleticu od kolovoza 2024. kada je stigao iz redova Chelseaja za 30 milijuna eura. Za Atletico je do sada upisao 77 nastupa i postigao sedam golova. Tijekom karijere igrao je i za Charlton, Swansea City, WBA i Crystal Palace.
Mediji navode kako je izgledan i transfer nizozemskog napadača Donyella Malena (26) iz Aston Ville u Romu.
Malen bi do kraja sezone bio posuđen Romi uz uvjet kupnje za 25 milijuna eura.
Malen je u klub iz Birminghama stigao u siječnju 2025. iz Borussije Dortmund za 20 milijuna eura. U 46 nastupa zabio je 10 golova. Igrao je i za PSV Eindhoven.
